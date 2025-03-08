Мишустин освободил Анастасию Бондаренко от должности замглавы Минэнерго

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Анастасию Бондаренко от должности статс-секретаря и заместителя министра энергетики. Это решение связано с ее переходом на другую работу, как указано в официальном документе на портале правовой информации.

Анастасия Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года и занимала пост замминистра с февраля 2018 года. В ее обязанности входили вопросы законопроектной деятельности, антикоррупционных мероприятий, развитие кадрового потенциала и образования в сфере топливно-энергетического комплекса, а также контрольно-ревизионная деятельность.