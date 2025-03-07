В Казани задержали рейс в Ярославль на 11 часов
В аэропорту Казани произошли задержки рейсов авиакомпании «ЮВТ Аэро». Один из заметных случаев — самолет в Ярославль должен был вылететь в 13.30, теперь рейс перенесен на 00.30 следующего дня. Задержка составила целых 11 часов.
Согласно данным онлайн-табло, также изменилось время прибытия самолета из Ярославля. Вместо ожидаемого времени в 16.40 лайнер теперь должен приземлиться в Казани в 03.20.
Кроме того, задержан рейс в Саранск, который был запланирован на 19.25. Новый вылет этого борта назначен на 22.00.
Накануне самолет, летевший по маршруту Душанбе — Казань (рейс N4-1406), вернулся в аэропорт вылета. Авиаперевозчик Nordwind Airlines пояснил, что борт развернулся по технической причине.
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