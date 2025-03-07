В Казани собственнику исторического здания грозит штраф за незаконный ремонт

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что владелец дома №17 на улице Тельмана провел ремонтные работы без необходимого разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это нарушение законодательства об охране культурного наследия привело к возбуждению административного дела по статье 7.14 КоАП. Теперь собственнику грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Источники сообщили «Реальному времени», что к ответственности за ремонт привлекли гендиректора предприятия «Стройгрупп-М» — Дину Шакирову.

Напомним, что Дина Шакирова является внучкой заслуженного энергетика Татарстана Муниба Шакирова. В 2005 году Муниб Шакиров основал ООО «Стройгрупп» (застройщик гостиницы на Ульянова-Ленина «Стройгрупп-М» входит в группу строительных компаний, основанную Шакировым-старшим). ООО «Стройгрупп-М» было зарегистрировано им в 2014 году, а в 2020-м переоформлено на нового собственника — Булата Шакирова, в 2021-м гендиректором фирмы стала Дина Шакирова. Подробнее — в материале «Реального времени».

