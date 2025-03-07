У мошенников в России появилась новая схема с доставкой цветов к 8 Марта

Фото: Динар Фатыхов

С приближением 8 Марта в России активизировались мошенники, предлагающие ложные услуги по доставке цветов. Злоумышленники представляются курьерами или сотрудниками цветочных магазинов и сообщают жертвам о якобы отправленном букете, для доставки которого нужно подтвердить адрес. Об этом сообщили в «Парламентской газете».

По словам члена Комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, такая схема обмана работает на основе доверия. Люди могут подумать, что это сюрприз от знакомых, что снижает их бдительность. После получения адреса мошенники отправляют СМС с кодом, который просят назвать для подтверждения доставки. На самом деле этот код используется для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги» или в банковских приложениях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мошенники могут изменять свою тактику, и вместо цветов речь может идти о доставке подарков, выигранных призов или посылок от родственников. Иногда сначала поступает СМС с информацией о заказе, а затем телефонный звонок.

Чтобы избежать мошенничества, важно помнить: курьерские службы и магазины никогда не просят коды из СМС для подтверждения доставки. Если вы получили подобный звонок, лучше прекратить общение и проверить информацию самостоятельно через официальные каналы связи.



Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема кражи денег с использованием NFC и поддельных банковских приложений. Мошенники звонят жертве и под предлогом, например, обновления или перевыпуска карты убеждают установить банковское приложение, название и логотип которого имитирует известные банки. Увидев знакомый бренд, человек теряет бдительность.

Анастасия Фартыгина