В Казани ограничат движение и парковку на улице Марджани из-за «Рамазан Феста»

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением культурно-массового мероприятия «Рамазан Фест» в Казани будет ограничено движение и парковка транспортных средств на участке улицы Шигабутдина Марджани от улицы Татарстан до улицы Фатиха Карима.

Ограничения будут действовать с 18.00 29 марта 2025 года до 22.00 30 марта 2025 года. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную проверку.

Власти города планируют организовать установку временных дорожных знаков и зачехление существующих для обеспечения безопасности и информирования участников дорожного движения.

В прошлом году программа праздника включала в себя главную и детскую сцены с исполнением нашидов, выступлениями известных артистов, разнообразными детскими активностями, такими как «сабантуйские» забавы, более 40 мастер-классов, игры и развлечения. Гости мероприятия также могли насладиться национальной кухней, посетить «Опен-маркет Халяль» и книжный фестиваль.

1 / 42 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рената Валеева