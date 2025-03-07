Росстат снова зафиксировал рост неравенства доходов в России в 2024 году

Фото: Михаил Захаров

В России в 2024 году зафиксирован рост неравенства доходов населения. Коэффициент Джини, показывающий неравномерность распределения доходов, вырос до 0,408 (40,8%) против 0,405 (40,5%) в 2023 году, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь. Об этом пишет РБК.

Одновременно увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян, — теперь они различаются в 15,1 раза, тогда как год назад этот показатель составлял 14,8.

По уровню неравенства 2024 год примерно соответствует «досанкционному» 2021 году (коэффициент Джини 0,409, коэффициент фондов 15,2).

Снижение неравенства доходов является одной из целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в «майском указе» 2024 года: коэффициент Джини должен снизиться до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. Путин ранее называл неравенство «настоящим бичом современного мира», порождающим социальную напряженность и политическую нестабильность.

В Минэкономразвития сообщили, что решению вопроса неравенства доходов посвящен отдельный раздел Единого плана по достижению национальных целей. Он предусматривает «комплекс системных мер», включающий социальную поддержку низкодоходных групп населения, повышение занятости, рост МРОТ и регулирование налоговой политики.

В ведомстве также рассчитывают, что макроэкономическая стабильность, в частности выход на таргет по инфляции, будет способствовать росту благосостояния граждан в реальном выражении.

Рената Валеева