Под Краснодаром завершена утилизация кормовой части танкера «Волгонефть 239»

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Работы по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть 239», потерпевшего крушение возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, успешно завершены. Об этом сообщил Минтранс в своем телеграм-канале.

— Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки 2 месяца, — говорится в сообщении ведомства.

Работы начались 31 января с разделки переходного мостика и включали демонтаж всей надстройки, внутренних помещений и, на самом сложном этапе, подводной части судна, для чего его постепенно вытаскивали на берег и разрезали по частям.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

До начала работ из танкера было откачано более 1,4 тыс. тонн мазута и топлива, проведена зачистка всех емкостей для предотвращения загрязнения акватории. Вокруг кормы было создано искусственное обвалование, а вдоль береговой линии отсыпана временная дорога для вывоза мазута и металла.

Сейчас последние фрагменты танкера вывозятся с береговой линии на переплавку. ФГБУ «Морспасслужба» приступило к зачистке территории.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу около 2,4 тыс. тонн мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС регионального и федерального характера.

Рената Валеева