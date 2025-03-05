«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в Казани с голами Лямкина и Барабанова

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Казани «Автомобилист» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина в третий раз в сезоне победила екатеринбуржцев.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Никита Лямкин и Александр Барабанов дважды. У «Автомобилиста» гол в активе нападающего Ника Меркли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лямкин побил рекорд Ильи Никулина по набранным очкам защитников за один регулярный чемпионат в составе «Ак Барса». У хоккеиста казанской команды стало 42 результативных балла в текущем сезоне.

На минувшей неделе «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счетом 1:2. При этом ранее казанцы дважды в сезоне обыграли екатеринбуржцев — 6:2 и 4:1.

«Ак Барс» набрал 80 очков после победы над «Автомобилистом». У уральцев осталось 81 очко.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 марта в Казани с «Авангардом» в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов, 22:43)

2:0 Барабанов (Сафонов, 51:05)

2:1 Меркли (Шаров, 51:25)

3:1 Барабанов (в пустые ворота)

Зульфат Шафигуллин