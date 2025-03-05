В Татарстане создали рабочую группу для тестирования цифрового рубля
В Татарстане образовали рабочую группу, которая займется испытанием расчетов с использованием цифрового рубля. Соответствующее распоряжение подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.
Председателем группы назначен министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов. В состав рабочей группы также вошли глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и представители банковского сектора республики.
- Цель создания группы — участие Татарстана в проекте «Цифровой рубль» и апробация новых расчетов на территории республики.
Ранее, в феврале, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовый запуск цифрового рубля перенесен с лета 2025 года на более поздний срок. В пилотном проекте участвуют около 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний.
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