В Татарстане самозапретом на кредиты на «Госуслугах» воспользовались 41,8 тыс. человек

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установили 41,8 тыс. человек. Республика вошла в десятку регионов страны, жители которых наиболее активно пользовались новым сервисом. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы на портале госуслуг заработал 1 марта. На сегодняшний день в России им успели воспользоваться 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.

Помимо татарстанцев, новым сервисом активно пользовались жители:

Москвы — 351 тыс. человек;

Санкт-Петербурга — 143,9 тыс. человек;

Московской области — 112,3 тыс. человек;

Краснодарского края — 69,3 тыс. человек;

Свердловской области — 50,5 тыс. человек;

Ростовской области — 43,5 тыс. человек;

Башкортостана — 42,7 тыс. человек;

Новосибирской области — 42,4 тыс. человек;

Нижегородской области — 37,6 тыс. человек.

Слово «самозапрет» стало самым популярным запросам цифровому помощнику на портале — роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.

Напомним, возможность установить самозапрет на кредиты — это не единственное нововведение, которое изменят жизнь граждан и бизнеса в России с марта. Подробнее об изменениях законодательства — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина