В Татарстане самозапретом на кредиты на «Госуслугах» воспользовались 41,8 тыс. человек
В Татарстане самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установили 41,8 тыс. человек. Республика вошла в десятку регионов страны, жители которых наиболее активно пользовались новым сервисом. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
Сервис по самозапрету на кредиты и займы на портале госуслуг заработал 1 марта. На сегодняшний день в России им успели воспользоваться 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.
Помимо татарстанцев, новым сервисом активно пользовались жители:
- Москвы — 351 тыс. человек;
- Санкт-Петербурга — 143,9 тыс. человек;
- Московской области — 112,3 тыс. человек;
- Краснодарского края — 69,3 тыс. человек;
- Свердловской области — 50,5 тыс. человек;
- Ростовской области — 43,5 тыс. человек;
- Башкортостана — 42,7 тыс. человек;
- Новосибирской области — 42,4 тыс. человек;
- Нижегородской области — 37,6 тыс. человек.
Слово «самозапрет» стало самым популярным запросам цифровому помощнику на портале — роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.
Напомним, возможность установить самозапрет на кредиты — это не единственное нововведение, которое изменят жизнь граждан и бизнеса в России с марта. Подробнее об изменениях законодательства — в материале «Реального времени».
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