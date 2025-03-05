«Не можем нащупать свою игру»: Сафонов ответил, готов ли «Ак Барс» к плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов ответил, готова ли казанская команда к старту плей-офф Кубка Гагарина. До конца регулярного чемпионата «барсам» осталось провести семь матчей.

— Мы понимаем, что турнирная ситуация не самая лучшая, не можем нащупать свою игру. Последний матч был победным, будем цепляться за него и развивать успех. Скоро плей-офф, нужно играть лучше, меньше пропускать. Время еще есть, постепенно готовимся. Улучшаем игру, стараемся, подойдем в лучшей форме и лучших сочетаниях, — приводит слова Сафонова клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани против «Автомобилиста» в 19.30 по московскому времени. Ранее казанцы обыграли в гостях «Сибирь» со счетом 6:3. «Ак Барс» победил лишь в трех из девяти последних матчей в чемпионате. При этом в шести случаях команда пропускала три и более шайб за игру.

После неудачной серии «Ак Барс» опустился на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Зульфат Шафигуллин