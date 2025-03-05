Владимир Путин: обновленную концепцию миграционной политики нужно принять как можно скорее

Президент поручил принять ее уже в этом году

Новую версию концепции миграционной политики России необходимо принять как можно скорее, уже в 2025 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на коллегии МВД России.

— Нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из-за рубежа, — отметил он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, необходимо усиливать работу по борьбе с нелегальной миграцией, «в том числе и административно внимание уделить, и со стороны правительства».

— Эти и другие новации должны найти отражение в обновленной концепции миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее, — поручил президент.

Елизавета Пуншева