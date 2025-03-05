Радимов: «Я не узнал «Рубин» — провал по всем статьям»

Бывший футболист «Зенита» назвал провальной игру казанцев против «Ахмата»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру «Рубина» в стартовом матче после возобновления сезона. Казанцы в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли «Ахмату» в Грозном со счетом 1:2.

— «Ахмат» вообще за явным преимуществом выиграл. По моментам, по давлению, по движению. «Ахмат» выглядел очень хорошо и заслуженно победил «Рубин». «Рубин» разочаровал? Да, абсолютно. Я даже не узнал «Рубин»: забили гол, а дальше провал по всем статьям, — цитирует Радимова «РБ-Спорт».

Перед игрой с «Рубином» грозненский «Ахмат» занимал предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. После победы главная команда Чечни поднялась в зону стыковых матчей. «Рубин» остался на восьмом месте в чемпионате с 26 очками. «Ростов», идущий седьмым, оторвался от казанцев на один балл.

Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в Казани со «Спартаком» в 19.30 по московскому времени.



Зульфат Шафигуллин