УНИКС обыграл московский МБА-МАИ в гостевом матче со счетом 92:80

Фото: Мария Зверева

Казанский УНИКС одержал победу над московским МБА-МАИ на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 92:80 (26:18, 21:14, 26:21, 19:27).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Маркос Найт и Джален Рейнольдс, набравшие по 25 очков эффективности в игре. В команде соперников выделился Евгений Минченко и Андрей Зубков, у них по 17 очков эффективности за игру.

Напомним, что сегодняшняя игра прошла без капитана команды казанцев — Дмитрия Кулагина. Он отсутствовал из-за болезни, а также без разыгрывающего Тони Тейлор, который восстанавливается после травмы.



Следующая игра УНИКСа состоится против пермской «Пармы» 8 марта на домашней площадке.

Анастасия Фартыгина