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Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин пропустит матч против МБА-МАИ из-за болезни

19:11, 04.03.2025
Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин пропустит матч против МБА-МАИ из-за болезни
Фото: Руслан Ишмухаметов

Российский защитник и капитан команды УНИКС Дмитрий Кулагин не сможет сыграть в предстоящем матче против МБА-МАИ из-за болезни, сообщили в пресс-службе клуба.

Кроме того, разыгрывающий Тони Тейлор продолжает восстанавливаться после травмы и также не сможет помочь команде в этом матче.

Матч между московской командой и казанцами состоится сегодня, 4 марта.

Анастасия Фартыгина

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