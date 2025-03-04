Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин пропустит матч против МБА-МАИ из-за болезни

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российский защитник и капитан команды УНИКС Дмитрий Кулагин не сможет сыграть в предстоящем матче против МБА-МАИ из-за болезни, сообщили в пресс-службе клуба.

Кроме того, разыгрывающий Тони Тейлор продолжает восстанавливаться после травмы и также не сможет помочь команде в этом матче.

Матч между московской командой и казанцами состоится сегодня, 4 марта.

Анастасия Фартыгина