Новости экономики

22:21 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 5 марта

20:52, 04.03.2025

По отношению к основным двум денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 5 марта
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 5 марта. По отношению к основным двум денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар упал на 0,005 рубля, евро вырос на 1,05 рубля, юань увеличился на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 89,24 рубля;
  • евро — 93,90 рубля;
  • юань — 12,19 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть717.3
  • Нижнекамскнефтехим98
  • Казаньоргсинтез90.3
  • КАМАЗ127.7
  • Нижнекамскшина48.95
  • Таттелеком0.822