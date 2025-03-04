Банк России опубликовал курс валют на 5 марта
По отношению к основным двум денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 5 марта. По отношению к основным двум денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар упал на 0,005 рубля, евро вырос на 1,05 рубля, юань увеличился на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 89,24 рубля;
- евро — 93,90 рубля;
- юань — 12,19 рубля.
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