В Татарстане состоялась первая в России сделка по кредитованию ИЖС с эскроу-счетом

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В Татарстане провели первую в России сделку, в рамках которой предпринимателю предоставили госпоручительство по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счета. Кредит на сумму 100 млн рублей одобрили по льготной ставке 6% годовых, а сумма поручительства составила 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

С 1 марта новый механизм финансирования позволяет подрядчикам в сфере ИЖС получать кредиты на строительство жилых домов с использованием средств, которые хранятся на эскроу-счетах. Счета открываются заказчиками по договорам строительного подряда, что обеспечивает защиту их денежных средств. Таким образом, подрядчики могут быстрее выполнять заказы и расширять свой бизнес.

Республиканский институт поддержки стал первым в России, кто внедрил этот механизм кредитования. Сделка была заключена в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Реальное время / realnoevremya.ru

Кредитование по новому механизму позволяет получить финансирование до 500 млн рублей на срок до двух лет.

Директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Рустем Мухамедшин пояснил, что с 1 января 2025 года условия предоставления гарантийной поддержки изменились. Теперь воспользоваться этой поддержкой могут не только предприниматели Татарстана, но и компании из других регионов России, работающие в республике. Размер гарантийной поддержки увеличен до 100 миллионов рублей на одного заемщика и до 120 миллионов рублей на группу связанных компаний.

Поддержка доступна для предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях, таких как производство, строительство и сельское хозяйство. Исключение составляют компании, занимающиеся игорным бизнесом и финансовыми услугами.