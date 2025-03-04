Мошенники обманули девушку из Казани на 600 тыс. рублей под предлогом выигрыша

Фото: Динар Фатыхов

Жительница Казани стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее поверить в выигрыш крупной суммы денег. В результате девушка потеряла более 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

Все началось с сообщения в мессенджере, в котором ее уведомили о выигрыше в конкурсе. Хотя девушка не подавала заявку, ей позвонили неизвестные и убедили, что она действительно выиграла деньги. Однако для получения приза ей нужно было оплатить комиссию. В итоге она перевела деньги на несколько сторонних счетов, но обещанный выигрыш так и не пришел.

Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию. В отделе «Гвардейский» подтвердили, что ведется расследование по данному делу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Правоохранители напоминают, что важно быть осторожными и проверять информацию от незнакомцев. Не следует сообщать данные своих банковских карт и переводить деньги на неизвестные счета. Также стоит избегать переходов по подозрительным ссылкам.

Напомним, что киберэксперт Руслан Пермяков рассказал о современных методах онлайн-мошенничества, которые активно используют аферисты. Он подчеркнул, что сейчас наибольшую популярность приобрели фишинг, мошенничество в соцсетях и инвестиционные схемы.

Анастасия Фартыгина