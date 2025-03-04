Объем нарушений Минспорта России за 2024 год составил 3,455 млрд рублей
Нарушения выявлены и при проверке подведомственных учреждений Минспорта
Счетная палата по итогам проверки Министерства спорта России выявила общий объем нарушений и недостатков в размере 3,455 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты за 2024 год.
Из общей суммы 1,932 млрд рублей лежит в части ведения бухгалтерского отчета и формирования бюджетной отчетности — было исправлено в ходе проверки. Также Счетная палата выявила несоблюдение предельного уровня софинансирования при предоставлении субсидий регионам на создание «умных» площадок, что привело к завышению их объема на 582,7 млн рублей.
Отмечено также и несоблюдение правил предоставления субсидий юрлицам на сумму 102,5 млн рублей, а также нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении грантов с 43 общероссийскими спортивными федерациями.
Кроме того, в ходе проверки двух подведомственных учреждений Минспорта России выявлены нарушения, допущенные при выполнении госзадания, использовании федерального имущества и осуществлении закупок, по одному из которых материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ.
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