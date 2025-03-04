Объем нарушений Минспорта России за 2024 год составил 3,455 млрд рублей

Нарушения выявлены и при проверке подведомственных учреждений Минспорта

Фото: Динар Фатыхов

Счетная палата по итогам проверки Министерства спорта России выявила общий объем нарушений и недостатков в размере 3,455 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты за 2024 год.

Из общей суммы 1,932 млрд рублей лежит в части ведения бухгалтерского отчета и формирования бюджетной отчетности — было исправлено в ходе проверки. Также Счетная палата выявила несоблюдение предельного уровня софинансирования при предоставлении субсидий регионам на создание «умных» площадок, что привело к завышению их объема на 582,7 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечено также и несоблюдение правил предоставления субсидий юрлицам на сумму 102,5 млн рублей, а также нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении грантов с 43 общероссийскими спортивными федерациями.

Кроме того, в ходе проверки двух подведомственных учреждений Минспорта России выявлены нарушения, допущенные при выполнении госзадания, использовании федерального имущества и осуществлении закупок, по одному из которых материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

Дарья Беззубова