Оппозиция зажгла фаеры и устроила потасовку в парламенте Сербии
Оппозиционеры также развернули транспарант с призывом к свержению президента страны Александара Вучича
Депутаты оппозиционных партий пытались сорвать заседание парламента Сербии с помощью драки и применения пиротехнических средств в зале. Об этом сообщило агентство Tanjug.
Радомир Лазович, депутат партии «Лево-зеленый фронт», направился к трибуне в зале заседаний вне своей очереди. Представители службы безопасности попытались его остановить, в ходе чего в зале началась драка.
Оппозиция заявила, что не станет участвовать в слушаниях поправок в законы о высшем образовании и жилищных кредитах для молодежи и анонсировала протесты: во время заседания оппозиционеры запустили фаеры и дымовые шашки.
В центре зала заседания оппозиционеры развернули плакаты: «Сербия устала. Пусть режим падет». Спикера Ану Брнабич облили водой.
В ходе потасовки от светошумовых гранат пострадали две женщины. Также пострадала беременная женщина — в шоковом состоянии она доставлена в больницу, сообщает сербское издание N1. Снаружи парламента также были протестующие: студенты устроили митинг с требованием отставки правительства.
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