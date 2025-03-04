Оппозиция зажгла фаеры и устроила потасовку в парламенте Сербии

Оппозиционеры также развернули транспарант с призывом к свержению президента страны Александара Вучича

Депутаты оппозиционных партий пытались сорвать заседание парламента Сербии с помощью драки и применения пиротехнических средств в зале. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Радомир Лазович, депутат партии «Лево-зеленый фронт», направился к трибуне в зале заседаний вне своей очереди. Представители службы безопасности попытались его остановить, в ходе чего в зале началась драка.

Оппозиция заявила, что не станет участвовать в слушаниях поправок в законы о высшем образовании и жилищных кредитах для молодежи и анонсировала протесты: во время заседания оппозиционеры запустили фаеры и дымовые шашки.



В центре зала заседания оппозиционеры развернули плакаты: «Сербия устала. Пусть режим падет». Спикера Ану Брнабич облили водой.

В ходе потасовки от светошумовых гранат пострадали две женщины. Также пострадала беременная женщина — в шоковом состоянии она доставлена в больницу, сообщает сербское издание N1. Снаружи парламента также были протестующие: студенты устроили митинг с требованием отставки правительства.