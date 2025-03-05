Сегодня днем в Татарстане ожидается до -5 градусов

Возможен небольшой, местами умеренный снег

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами ожидается слабая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, утром местами с порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -3... -8 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от 0 до -2 градусов. Прогнозируется снег, на дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина