Сегодня днем в Татарстане ожидается до -5 градусов
Возможен небольшой, местами умеренный снег
Сегодня в Татарстане будет облачно. Возможен небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами ожидается слабая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, утром местами с порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -3... -8 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от 0 до -2 градусов. Прогнозируется снег, на дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.