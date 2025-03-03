Мишустин расширил полномочия комиссии по жилищному строительству

В России улучшат управление федеральным имуществом и повысить эффективность использования земельных участков в регионах. Михаил Мишустин, премьер-министр страны, подчеркнул важность вовлечения неэффективно используемых земель в хозяйственный оборот, чтобы они приносили пользу людям и бизнесу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Для этого будут использоваться цифровые технологии, которые позволяют всем желающим подавать заявки на земельные участки для строительства. За последние четыре года благодаря таким электронным сервисам в оборот было вовлечено более 24 тыс. гектаров земли.

Важным шагом в этом процессе станет расширение полномочий специальной правительственной комиссии, которая теперь сможет рассматривать вопросы передачи объектов недвижимости в региональную или муниципальную собственность.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Новый подход поможет проводить более скоординированную и выверенную политику в этой сфере, — уточнил Мишустин.

Напомним, что в России вступил в силу закон о индивидуальных жилых домах, которые теперь можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов.

Анастасия Фартыгина