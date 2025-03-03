Прокуратура Бугульмы подала иск к исполкому города из-за отсутствия инфраструктуры
Бугульминская прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить земельные участки для многодетных семей в селе Спасское необходимой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства города.
- Проверка показала, что участки не имеют газоснабжения и требуют обустройства дороги. Прокуроры подчеркнули, что бездействие местных властей нарушает права многодетных семей.
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав действия исполкома Бугульминского района незаконными. После того как решение вступит в силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.
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