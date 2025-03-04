Сегодня днем в Татарстане ожидается до -5 градусов
Ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем местами слабая метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -3... -8 градусов, на востоке до -11 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. Прогнозируется небольшой снег, местами слабая метель.
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