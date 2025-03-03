Раис Татарстана поблагодарил президента России за социальную газификацию

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Кремле поблагодарил президента России Владимира Путина за социальную газификацию.

— Большое спасибо за социальную газификацию: 30 тыс. домохозяйств… Хотя у нас 99% газификации, но новые жилые поселки имеют возможность газификации, согласно Вашему президентскому поручению, — сказал татарстанский лидер.

Он добавил, что энергетический комплекс в республике «нормально работает», электросистема модернизируется. «Мы производим около 31 млрд киловатт-часов», — подчеркнул Минниханов.

Напомним, в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным он сообщил, что республике необходимо арендное жилье.

— Вы помните, в 2008 году по Вашей инициативе мы для нужд государства выкупали жилье. Сейчас очень нужно арендное жилье. Я попозже этот вопрос подниму по всем проектам, — сказал татарстанский лидер.

Галия Гарифуллина