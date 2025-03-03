Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Татарстану нужно арендное жилье

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что республике необходимо арендное жилье.

— Вы помните, в 2008 году по Вашей инициативе мы для нужд государства выкупали жилье. Сейчас очень нужно арендное жилье. Я попозже этот вопрос подниму по всем проектам, — сказал татарстанский лидер.

Минниханов также рассказал, что в прошлом году в Татарстане всех видов объектов социальной, культурной, инженерной инфраструктуры построено на 166 млрд рублей. Работы велись в рамках национальных и республиканских проектов.

— По жилью: 3 млн 450 кв. метров жилья. Мы в советское время максимум 1 млн 800 [квадратных метров] достигали, мечта была — 2 млн. Сейчас — легко 3,5 млн. Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] «Инфраструктура для жизни». Будем обращаться [к Вам], Владимир Владимирович, — добавил раис Татарстана.

Он рассказал, что в регионе ежегодно ремонтируют до тысячи домов. «Еще два года — и мы все приведем в порядок», — пообещал Минниханов.

Напомним, Владимир Путин оценил экономическое развитие Татарстана. «Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель», — сказал он и отметил: это значит, что рост идет не только за счет «оборонки».



Галия Гарифуллина