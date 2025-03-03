В Татарстане 500 тыс. женщин обследуют на предмет репродуктивного здоровья
В Татарстане 500 тыс. женщин будут обследованы на предмет репродуктивного здоровья. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.
На обследование пригласят женщин от 18 до 49 лет. Оно будет проводиться в рамках диспансеризации и коснется только работающих женщин.
Напомним, недавно Минздрав России предложил снизить возраст профилактических осмотров акушера-гинеколога и уролога-андролога до 13 лет. В настоящее время такие осмотры проводятся с 14 лет. Замминистра здравоохранения Евгения Котова объяснила, что у детей период созревания начинается раньше и это требует пересмотра сроков.
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