В Татарстане 500 тыс. женщин обследуют на предмет репродуктивного здоровья

Фото: Мария Зверева

В Татарстане 500 тыс. женщин будут обследованы на предмет репродуктивного здоровья. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

На обследование пригласят женщин от 18 до 49 лет. Оно будет проводиться в рамках диспансеризации и коснется только работающих женщин.



Напомним, недавно Минздрав России предложил снизить возраст профилактических осмотров акушера-гинеколога и уролога-андролога до 13 лет. В настоящее время такие осмотры проводятся с 14 лет. Замминистра здравоохранения Евгения Котова объяснила, что у детей период созревания начинается раньше и это требует пересмотра сроков.

Луиза Игнатьева