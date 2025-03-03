Системы оповещения населения в Татарстане проверят 5 марта в 10.40

Фото: Максим Платонов

5 марта в Татарстане проверят системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

На 10.40 запланировано включение электросирен и речевых сиренных установок, на 10.43 — перехват теле— и радиоканалов для трансляции речевого сообщения. Мероприятия состоятся в рамках всероссийской проверки систем оповещения, которая проходит весной и осенью.

— Если вы услышали продолжительные сигналы сирены, дождитесь разъяснения причины их подачи. Нужно до конца прослушать поступающую из громкоговорителей информацию или немедленно включить телевизор (каналы первого мультиплекса) или радио для прослушивания экстренного сообщения, — сообщили татарстацам.

На сегодняшний день в республике готовится реконструкция и модернизация системы централизованного оповещения населения. 5 марта специалисты проверят исправность имеющегося оборудования.

Напомним, в последний раз плановую проверку проводили 2 октября. Однако 16 октября в Казани прошло дополнительное испытание.

Галия Гарифуллина