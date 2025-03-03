«Ак Барс» возглавил рейтинг клубов КХЛ в Telegram

«Ак Барс» занял первую строчку в рейтинге клубов КХЛ в Telegram за февраль, по данным статистики канала «Коммерческая пауза».

Общее число просмотров публикаций в телеграм-канале клуба за месяц составило 12,1 млн, а прирост взаимодействия — 40,6 тысячи. Главными показателями оценки стали число подписчиков и взаимодействий. За февраль «Ак Барс» набрал еще три тысячи подписчиков, теперь их — 89,3 тысячи.

Лидирующую позицию в Telegram казанский клуб удерживает второй месяц подряд, а вот преследователи немного изменились: в январе вторым был челябинский «Трактор», а третьим — «Сибирь» из Новосибирска. В феврале вторым стал омский «Авангард», а «Сибирь» осталась третьей.

В рейтинге по социальной сети «Вконтакте» казанский клуб занял четвертую строчку. Лидерами стали екатеринбургский «Автомобилист», омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо».

Дарья Беззубова