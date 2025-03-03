Сегодня днем в Татарстане местами ожидается слабая метель и до -6 градусов

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег, днем местами слабая метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный 5–10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -5..-10 градусов, при прояснениях местами в восточных районах до -11..-16 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от -1 до -3 градусов. Возможен небольшой снег.

Галия Гарифуллина