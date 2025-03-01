«Рубин» возобновил сезон в РПЛ поражением от «Ахмата» в Грозном

Проиграли «Ахмату» впервые с сентября 2017 года

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» уступил в Грозном «Ахмату» со счетом 1:2 в матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова возобновила сезон с поражения.



В составе «Рубина» единственный гол забил Дардан Шабанхаджай. У «Ахмата» два мяча в активе защитника Надера Гандри. Первый из голов футболист грозненцев забил с пенальти, назначенного за игру рукой Николой Чумичем.

В первом круге турнира «Рубин» обыграл «Ахмат» в Казани со счетом 2:0. Грозненцы не могли выиграть в очном противостоянии с сентября 2017 года.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 19 матчах. «Ахмат» сравнялся по очкам с «Химками», занимающими 13-ю позицию в чемпионате. В активе грозненской команды стало 16 очков.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1, 1:0)

Голы:

0:1 — 10, Шабанхаджай (Даку)

1:1 — 41, Гандри (с пенальти)

2:1 — 63, Гандри (Садулаев)

Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в Казани со «Спартаком» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин