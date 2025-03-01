Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Рамадана и Великого поста в Татарстане

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании в Доме Правительства республики призвал обеспечить безопасность во время религиозных обрядов и богослужений. Об этом сообщили на официальном сайте главы региона

Минниханов подчеркнул важность создания спокойных условий для верующих в связи с началом Рамадана, когда во всех мечетях республики будут читаться дополнительные молитвы — таравих-намазы, а также проводиться ифтары. Кроме того глава республики напомнил, что у православных верующих 3 марта начинается Великий пост.

Раис призвал руководителей религиозных организаций, глав муниципалитетов и правоохранительные органы объединить усилия для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка во время проведения мероприятий.

Напомним, что в 47 мечетях города будут проводиться вечера разговения (ифтар). Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана. Каждый вечер после захода солнца верующие смогут собираться в мечетях, чтобы вместе прервать пост. В некоторых из них также будут раздавать ифтар-боксы.