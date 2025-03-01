Татарстан вошел в топ регионов по числу компаний для кибербезопасности

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В России количество компаний, занимающихся кибербезопасностью, за последние пять лет увеличилось на 41%, достигнув 11,2 тыс. Татарстан вошел в число регионов с высоким числом таких организаций, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в ТАСС.

По данным исследования, проведенного Staffcop и «Контур. Фокус», рост числа компаний связан с увеличением киберугроз, что заставляет бизнес уделять больше внимания защите данных. Эксперты уточнили, что переход на отечественные IT-решения и изменения в законодательстве также способствуют развитию этой сферы.

Заместитель гендиректора «СКБ Контур» Михаил Добровольский подчеркнул, что защита данных стала стратегическим приоритетом для многих компаний. В условиях роста атак на критически важные отрасли организации активно инвестируют в информационную безопасность, что также связано с политикой импортозамещения.

Напомним, что в Татарстане наиболее настораживающим фактором является рост случаев несанкционированного доступа к компьютерной информации — их количество увеличилось на 238,7%, достигнув 8,2 тыс. случаев. В то же время уровень раскрываемости этих преступлений снизился до крайне низких 0,4%.

Анастасия Фартыгина