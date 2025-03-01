В Казани на сутки отключат воду в Московском и Авиастроительном районах

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В ряде домов Московского и Авиастроительного районов Казани с 4 по 5 марта временно прекратят подачу воды. Это связано с подключением нового комплекса складских зданий к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Воды не будет с 9.00 4 марта до 9.00 5 марта по следующим адресам: