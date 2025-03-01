В Казани на сутки отключат воду в Московском и Авиастроительном районах
В ряде домов Московского и Авиастроительного районов Казани с 4 по 5 марта временно прекратят подачу воды. Это связано с подключением нового комплекса складских зданий к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Воды не будет с 9.00 4 марта до 9.00 5 марта по следующим адресам:
- улица Беломорская: 69, 69, корп. 1; 69а, 69а, корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 69а/1, 69а/2, 69а/3, 69а/4; 69а, лит. 11; 69а, лит. 12а; 69б, 69б, корп. 1; 69г, 69и, 69/1, 69/2, 69/3, 69/5, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 71, 71/1, 71/2, 71а, 71а, корп. 1, 3; 73, 73/1, 73/2, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, 85, 236, 238, 238, корп. 1, 240, 242, 242а, 244, 246, 246а; 252а, 260, 260, корп. 3; 260а, 260/1;
- улица Гудованцева: 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1а, корп. 6; 1б, 1б, корп. 1, 2; 1б/2; 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11а/1; 11а/2; 11а/4, 15, 15а/1; 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 41а, корп. 1; 41б, 43, 43, корп. 1; 43/2, 43/4, 43б, 43в, 43г, 43г/1; 45, 47, 49, 49а, 50а, 51, 71в; частные здания от дома №50/90 до дома №110;
- улица Обнорского: 3, 3, корп. 1—5; 11, 30, 30, корп. 1, 2, 3; 30а, 30а, корп. 1; 30а, ст. 1; 30г, 49, 49, корп. 1; 208, корп. 1; 208а, 210;
- улица Тэцевская: 1в, 8б, 11б, 11б, корп. 2; 11в, 28, 32/2, 34, 35, 35, корп. 1; 40, 175, 175, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11; 175б, 175б, корп. 1; 181, 181а, 181б; 183, 187, 187, корп. 1, 2, 3; 189, 189, корп. 1, 2; 191, 191, корп. 1, 2, 3, 5; 197, 198а, 199, 201, 201, корп. 1, 2, 3; 203, 203, корп. 1; 209, 209, корп. 1; 209, ст. 1; 211а, 211в, 213, 217, 223;
- улица Химиков: 1, 1, корп. 1; 1а, 1а, корп. 1, 3, 4, 5, 6; 2, 2 корп.2; 2/1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 10, корп. 1; 11, 13, 13а; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28а, 29, 31, 31а, 33, 33, корп. 1, 2, 3; 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 59, корп. 1; 61, 63, 65, 102, 104, 106.
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