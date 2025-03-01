Американский хоккеист «Нефтехимика» Барбер высказался о жизни в Нижнекамске

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер высказался о жизни в Нижнекамске. Американский хоккеист назвал город спокойным и похвалил местную хоккейную арену. Кроме этого, Барбер считает завод главной достопримечательностью Нижнекамска.

— Мне нравится, никаких проблем нет. Город маленький, но есть все, что нужно. Спокойный трафик, приятные люди и отличная хоккейная арена. Зимой холодно, но в других городах то же самое. Так что я наслаждаюсь временем, проведенным там. Достопримечательности? Знаю, что здесь есть большой завод. Знаю, что в прошлом сезоне команда посещала завод. Может быть, у меня тоже получится, — цитирует Барбера «РБ-Спорт».

Райли Барбер является чемпионом мира среди молодежи (2013) и выступает за «Нефтехимик» с ноября прошлого года. Ранее американский форвард выступал в различных лигах Северной Америки, в том числе в НХЛ. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Барбер успел поиграть за астанинский «Барыс» и казанский «Ак Барс».



В текущем сезоне форвард забил девять шайб и отдал 12 голевых передач в 36 матчах за «Нефтехимик».

Зульфат Шафигуллин