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Банк России опубликовал курс валют на 1 марта

21:53, 28.02.2025

По отношению к двум основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 1 марта
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, 3 марта. По отношению к двум основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,56 рубля, евро упал — на 0,47 рубля, юань увеличился — на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 88,26 рубля;
  • евро — 91,57 рубля;
  • юань — 12,08 рубля.

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