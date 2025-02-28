Банк России опубликовал курс валют на 1 марта
По отношению к двум основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник, 3 марта. По отношению к двум основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,56 рубля, евро упал — на 0,47 рубля, юань увеличился — на 0,12 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 88,26 рубля;
- евро — 91,57 рубля;
- юань — 12,08 рубля.
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