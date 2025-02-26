Милонов предложил создать отечественный минивэн для многодетных семей
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой разработать отечественный минивэн, предназначенный для семейного использования. Такое заявление он сделал в интервью RT, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата о мерах поддержки многодетных семей.
По мнению парламентария, автомобиль стал необходимостью для семей с детьми, особенно для тех, где воспитывается трое и более детей.
— Одежда, подгузники, смеси, баночки, лекарства — все нужно перевозить, ничего не оставишь, — объяснил свою позицию Милонов.
Виталий отметил, что существующие легковые автомобили подходят преимущественно для семей с одним-двумя детьми, тогда как многодетным семьям требуется более вместительный транспорт.
В совместном докладе Общественной палаты и Росстата рассматривается возможность расширения мер поддержки многодетных семей, включая помощь в приобретении жилья и автомобилей как один из способов повышения рождаемости в стране.
Напомним, что недавно в Госдуме предложили взять под контроль государства цены на жилье, в частности на первичный рынок недвижимости.
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