В новом здании театра Камала состоится премьера спектакля «Голубая шаль»

Фото: Динар Фатыхов

В большом зале нового Камаловского театра 26 и 28 марта состоится премьера спектакля «Голубая шаль». Это первая постановка, которая будет представлена на новой сцене театра. Об этом источники сообщили «Реальному времени».



Накануне секретариат Союза театральных деятелей России учредил новую премию для «Золотой маски» — «Маэстро».

Впервые новую премию вручат 26 июня 2025 года в Казани на торжественной церемонии подведения итогов конкурсного цикла сезона 2023/2024.

Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.