В России наблюдается нехватка психологов для помощи участникам спецоперации

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В России наблюдается нехватка психологов для проведения реабилитации военнослужащих, возвращающихся с фронта. Об этом заявил «Ведомостям» Руслан Попов, врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны.

Он уточнил, что точное количество необходимых специалистов станет известно только после возвращения военных из зоны боевых действий.

По словам Елены Шешко, директора департамента медицинской помощи Минздрава, средняя продолжительность приема у психолога составляет 45—60 минут. Один специалист может принять не более 10 человек в день, и не все психологи обладают необходимыми навыками для работы с такими пациентами. С начала конфликта потребность в психологической помощи значительно возросла, что подтвердила Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов также подчеркнул, что специализированная помощь нужна не только участникам спецоперации, но и их семьям. Он подчеркнул важность раннего выявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), так как вернувшиеся с фронта могут быть эмоционально нестабильны и вспыльчивы.

Военный психолог Татьяна Шнитко добавила, что многие участники не хотят обращаться за помощью к женщинам или тем, кто не служил. Она выразила обеспокоенность тем, что помощь бойцам должна была быть оказана гораздо раньше. По словам ветерана Валерия Зинкевича, общение с врачами без опыта военных действий затруднительно, важно, чтобы психологи понимали специфику военной службы.

Анастасия Фартыгина