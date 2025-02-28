Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280 — в мире всего насчитывается до $90 трлн

Фото: Татьяна Демина

Один из крупнейших банков Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280. Об этом сообщили в Financial Times.

Отмечается, что операцию на эту сумму по ошибке одобрили сразу два сотрудника. Заметил это третий работник лишь через 1,5 часа, он отменил транзакцию.

При этом такого объема денег не может быть даже у банка. По разным подсчетам, в 2024 году объем безналичных денег значительно превышает объем наличных и составляет примерно $80–90 трлн.

Елизавета Пуншева