В галерее «БИЗОN» появилась лимитированная серия открыток на 8 Марта по эскизам особенных детей

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Благотворительный фонд «В твою пользу» и казанская галерея современного искусства «БИЗON» проводят совместную благотворительную акцию. С 1 марта в галерее можно приобрести открытки из уникальной серии, приуроченной к Международному женскому дню. Иллюстрации для открыток подготовили подопечные фонда, занимающиеся в инклюзивном досуговом центре «Симург» — дети с особенностями развития и ментальными нарушениями. Расходы по изготовлению открыток взяла на себя компания «СМУ-88». Все вырученные с продажи средства пойдут на поддержку центра и его воспитанников.

«Уже несколько лет нас с фондом «В твою пользу» связывают теплые дружеские отношения, мы реализуем совместные творческие проекты, направленные на поддержку детей с особенностями развития. Рисунки детей очень искренние и выполнены с большим чувством. Мы надеемся, что они могут стать подарком для чьей-то мамы, бабушки, девушки или сестры. Мне кажется, что так добра вокруг станет немного больше. Призываем всех желающих присоединиться!» — отмечает генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Ранее группа компаний «СМУ-88» и благотворительный фонд «В твою пользу» провели ряд совместных акций: инклюзивные лыжные гонки «Добролыж», продажа в галерее «БИЗОN» новогодних открыток с иллюстрациями Полины Вариной — молодой художницы с расстройством аутистического спектра.

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