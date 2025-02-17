Стоимость проезда в казанском метро увеличилась до 43 рублей
Стоимость проезда в казанском метрополитене увеличилась до 43 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, единовременный билет, приобретаемый за наличный или безналичный расчет, обойдется в 43 рубля. Такая же сумма будет взиматься при оплате банковской картой и за провоз багажа.
Стоимость проезда при использовании транспортных карт варьируется:
- при оплате транспортными картами на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 рубля;
- при оплате транспортной картой за разовую поездку стоимость составит 43 рубля.
Напомним, что с 1 января 2025 года стоимость проезда в наземном общественном транспорте Казани также была увеличена до 43 рублей как при оплате картой, так и при оплате наличными. До этого решения билет стоил 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей при безналичном расчете.
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