Волго-Вятский банк Сбербанка выдал жителям ипотеку на 1,1 трлн рублей

В прошлом году выдали 78 тысяч ипотечных кредитов

На 1 января 2025 года портфель ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка достиг 1,1 трлн рублей, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом рассказал председатель Александр Анащенко на Domclick Digital Day в Казани.

В прошлом году жителям регионов выдали 78 тыс. ипотечных кредитов. Из них 36 тыс. семей улучшили свои жилищные условия за счет программ с господдержкой, в том числе 23 тыс. семей с программой «Семейная ипотека».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— В прошлом году на ипотечном рынке наблюдался ряд значимых изменений. Программа господдержки завершилась, что привело к снижению активности на рынке. Однако другие льготные программы, такие как «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ», продолжают действовать с обновленными условиями.

Также в прошлом году действовали региональные ипотечные программы, созданные в сотрудничестве с правительствами Нижегородской и Владимирской областей, а также Чувашской Республики. Они охватывали разные категории населения, включая медиков, учителей и многодетные семьи. В прошлом году, благодаря, этим программам жилищные условия улучшили 2 тысячи человек.