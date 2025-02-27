Резервуар чистой воды FLAMAX установлен в жилом комплексе в Подмосковье

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

ГК «Самолет» готовит к вводу в эксплуатацию ЖК «Томилино Парк». Для того чтобы обеспечить жильцов бесперебойным водоснабжением, застройщик выбрал производственное предприятие FLAMAX.

Монтаж резервуара объемом 301 куб. м занял всего три дня.

Безопасность питьевого запаса в резервуаре FLAMAX достигается за счет использования специальной армированной ПВХ-мембраны. Она соответствует гигиеническим требованиям СанПиН и сохраняет химический состав воды неизменным. Мембрана не допускает контакта металла емкости и хранящейся жидкости, что препятствует повышенной коррозийной активности. В результате вода остается чистой, а резервуар служит дольше.

Мембраны и резервуары для хранения воды питьевого и противопожарного назначения изготавливаются на заводе FLAMAX с полным производственным циклом. Он расположен в Республике Татарстан. Производственное подразделение имеет знаки отличия: в 2024 году емкости FLAMAX вошли в рейтинг дипломантов-победителей конкурса «100 лучших товаров России».

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