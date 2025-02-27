«Блогер и риелтор»: россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

«Блогер и риелтор»: россияне назвали нежеланные профессии для своих детей
Стали известны самые желанные и нежеланные профессии для своего ребенка среди россиян.
Исходя из результатов опроса, в России родители меньше всего хотят видеть своих детей блогерами. Также в топ наименее привлекательных профессий вошла работа автомехаником, воспитателем или няней, актером и риелтором.
Чаще всего родители хотят видеть своих детей в сфере ИТ (31%), медицины (21%) и инженерии (15%).
Ранее Кабмин Татарстана расширил перечень востребованных профессий и специальностей до 789, добавив 38 новых позиций для периода 2026—2032 годов.
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