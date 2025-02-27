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«Блогер и риелтор»: россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

15:42, 27.02.2025
«Блогер и риелтор»: россияне назвали нежеланные профессии для своих детей
Фото: Maria Ziegler на Unsplash

Стали известны самые желанные и нежеланные профессии для своего ребенка среди россиян.

Исходя из результатов опроса, в России родители меньше всего хотят видеть своих детей блогерами. Также в топ наименее привлекательных профессий вошла работа автомехаником, воспитателем или няней, актером и риелтором.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чаще всего родители хотят видеть своих детей в сфере ИТ (31%), медицины (21%) и инженерии (15%).

Ранее Кабмин Татарстана расширил перечень востребованных профессий и специальностей до 789, добавив 38 новых позиций для периода 2026—2032 годов.

Зульфат Шафигуллин

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