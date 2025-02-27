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Эксперт назвал сильные стороны в игре форварда «Рубина» Даку

11:27, 27.02.2025
Эксперт назвал сильные стороны в игре форварда «Рубина» Даку
Фото: Динар Фатыхов

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал про сильные стороны в игре форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Эксперт считает большим успехом казанцев сохранение в клубе албанского футболиста на весеннюю часть сезона.

— Самой главной победой «Рубина» является то, что клуб смог удержать Даку. Потому что он главный лидер, который забивает из ничего. Он берет мяч, обыгрывает двоих, борется, выкладывается сзади и впереди. Он, конечно, за последнее время повысил свою трансферную стоимость, — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». Албанский нападающий второй сезон подряд является лучшим бомбардиром казанской команды. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) Даку забил девять голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах.

Зимой некоторые СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны московского «Локомотива». По слухам, «Рубин» потребовал за трансфер Даку около 10 млн евро.

Недавно Руслан Пименов был назначен заместителем генерального директора самарских «Крыльев Советов».

Зульфат Шафигуллин

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