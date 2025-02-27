Татарстан вошел в число регионов с наибольшим размером выданных потребительских кредитов

Фото: Михаил Захаров

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по наибольшему среднему размеру выданных потребительских кредитов. В январе 2025 года сумма составила 141,8 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Первое место в рейтинге заняла Москва со средним размером потребительских кредитов в 183,8 тыс. рублей. После идут Санкт-Петербург (165,1 тыс. рублей), Московская область (154,3 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский АО (148,1 тыс. рублей).

В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов в январе сократился на 14,3% по сравнению с декабрем 2024 года, составив 119,3 тыс. рублей. Это самое низкое значение показателя с начала 2024 года.

При этом чек потребкредита в январе 2025 года сократился еще существеннее — на 19,4% (в январе 2024 года — 148 тыс. рублей).

— Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Елизавета Пуншева