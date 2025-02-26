Банк России опубликовал курс валют на 27 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 27 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар подешевел на 0,71 рубля, евро — на 0,76 рубля. Юань стал доступнее на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 85,92 рубля;
- евро — 90,18 рубля;
- юань — 11,73 рубля.
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