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Банк России опубликовал курс валют на 27 февраля

20:43, 26.02.2025
Банк России опубликовал курс валют на 27 февраля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 27 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар подешевел на 0,71 рубля, евро — на 0,76 рубля. Юань стал доступнее на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 85,92 рубля;
  • евро — 90,18 рубля;
  • юань — 11,73 рубля.
Галия Гарифуллина

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