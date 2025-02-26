Совкомбанк запустил акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%»
В рамках акции клиенты «Халвы» смогут выиграть кэшбэк до 100%, а также получить бонусом рассрочку до 36 месяцев и кэшбэк до 5000 рублей.
Для участия клиентам банка необходимо активировать акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции и совершать покупки в любых магазинах-партнерах. После регистрации всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах партнеров. Если базовый срок рассрочки в магазине партнера превышает 10 месяцев — к покупке применяется базовый срок.
При выполнении данных условий клиенты автоматически становятся участниками розыгрыша. 15 апреля 2025 года с помощью генератора случайных чисел будут определены 20 победителей, которые получат кэшбэк до 100%, но не более 50 000 рублей. Один участник может получить только один приз.
Кроме того, при покупках от 3000 рублей по «Халве» клиенты смогут регистрировать чеки на специальной странице и крутить Колесо фортуны, которое дает шанс получить промокоды на рассрочку до 36 месяцев и на кэшбэк до 5000 рублей.
Подробнее об акции «Розыгрыш кэшбэка до 100%» здесь.
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Справка
*Период действия акции с 17 февраля по 9 марта. 18+
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