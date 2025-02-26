СМИ: cуд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью. Его признали виновным в несоблюдении решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта, сообщает газета Dnevni avaz.

По данным издания, это решение принял суд первой инстанции, оно может быть обжаловано. Додик в зале суда не присутствовал и следил за вынесением вердикта из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской.

Обвинения против Додика были выдвинуты в августе 2023 года за подписание указа об утверждении закона о недействительности решений конституционного суда Боснии и Герцеговины на территории Республики Сербской и невыполнение таким образом предписаний Кристиана Шмидта, сообщает «РИА Новости».

Галия Гарифуллина